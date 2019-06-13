У Чернігові на Десні втопився 11-річний хлопчик

У четвер, 13 червня, на річці Десна в місті Чернігів втопився 11-річний хлопчик.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Чернігівської області.

Повідомлення про інцидент надійшло рятувальникам о 15:00. На місці події патрулі Нацполіції та кінолог зі службовою собакою перевіряли берегові лінію.

Врятувати хлопчика не вдалося. Про 16:36 рятувальники витягли з води тіло дитини.

За попередньою інформацією, дитину затягло у вир. Це місце відпочинку на Десні поблизу автомобільного мосту не належить до офіційних місць купання та відпочинку, тому його не готували до пляжного сезону.