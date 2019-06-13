У Зеленського порадили українцям не чекати, поки він почне їздити на велосипеді

Фільм «Слуга народу» не створювався як політтехнологія і вважає несвоєчасною можливість пересування президента на велосипеді.

Про це сказавши заступник голови Адміністрації президента і один зі сценаристів серіалу «Слуга народу» Юрій Костюк, передає Громадське.

«З погляду політтехнологій… ми ніколи не закладали туди (у серіал «Слуга народу» — ред.) політичну технологію. Коли виходив серіал в 2015 році, ніхто не думав, що Володимир Зеленський стане президентом і серіал робився не для цього. Це стовідсотково я можу вас запевнити», — сказав Костюк.

Водночас він визнав вплив фільму на результати президентських виборів в Україні.

За словами чиновника, українцям не варто сподіватися, що президент Володимир Зеленськийнайближчим часом почне їздити на велосипеді, як його герой у серіалі.

«Ми розуміємо, що зараз у нас не та ситуація в країні, коли президент може собі дозволити їздити на велосипеді. Альо це така мрія, символ того, що і президент і будь-які інші політики мають бути простішими, ближчими до народу. Не обов’язково для цього їздити маршруткою кожен день. У кіно це просто послання, що має мінятись філософія… Цим ми влучили в очікування людей», — вважає Костюк.

«Не можна говорити, що ми ошукав людей красивою картинкою у фільмі. Неправильно думати, що народ дурний. Насправді люди дуже розумні, вони відчувають фальш, відчувають дуже добре. Будь-хто міг зняти серіал про політику, і були спроби, альо смороду не малі такого ефекту», — зазначив він.