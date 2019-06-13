На шахті Донецької області за день загинули два гірники

12 червня на шахті у Покровську Донецькій області загинули два гірники.

«Під процесуальним керівництвом Червоноармійській місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, які призвели до загибелі двох гірників на території приватного акціонерного товариства «Шахтоуправління Покровське», — йдеться в повідомленні.

Встановлено, що 12 червня, приблизно о 14:20, під час доставки дизелевозом матеріалів для демонтажу механізованого комплексу лави одним з елементів секції механізованого кріплення, підвішеній до дизелевозу, притиснуло до стіни 36-річного гірника, який контролював цей процес.

«Отримавши відкриту рану правої пахової області з ушкодженням нервового судинного пучка, відкритий перелом кісток тазу, потерпілий помер на місці», — повідомили в прокуратурі.

Крім того, в той же день, приблизно о 20:30, 41-річний гірник, виконуючи підземні роботи з обслуговування конвеєра на 12 південному конвеєрному штреку, потрапив під конвеєрну дробарку. Отримані чоловіком численні травми виявилися смертельними.

За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 272 КК України.