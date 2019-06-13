У Зеленського поскаржилися на проблеми з Адміністрації президента

У команді президента України Володимира Зеленського заявили, що вже шукають нове приміщення для адміністрації глави держави, оскільки будівля на Банковій їх не влаштовує.

Про те, куди може переїхати Зеленський, розповів в інтерв’ю «24 каналу» його помічник Андрій Єрмак.

«Я не знаю як вам, але ми тут не дуже комфортно себе почуваємо, тому що ми абсолютно не відрізняємося від тієї команди, яка тут працювала. Ми люди, які налаштовані на зміни в країні, а все, що тут є, не дуже відповідає нашим бажанням. Тому, безумовно, у нас є чіткий план, як переїхати, але це непросто», – поділився він.

За словами Єрмака, команда Зеленського шукає зовсім інше за концепцією приміщення open space.

«Коли я перший раз прийшов, то тут хіба портрети вождів не висіли. Тому кожен день приходити в цей музей нас не влаштовує. Однак, ми працюємо сьогодні тут, і сподіваюся, що скоро ми будемо мати можливість переїхати і працювати в більш сучасному демократичному приміщенні. Такі плани є. І я вірю, що найближчим часом вони реалізуються», – розповів він.