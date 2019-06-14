Супрун розповіла, як правильно відсипатися у вихідні

Часто багато українці жертвують кількома годинами сну заради дотримання дедлайнів, виконання домашніх справ, вечірок з друзями або нічного сеансу в кіно, сподіваючись «відіспатися на вихідних». Але відкладати повноцінний сон на вихідні — не найкраща ідея, вважає виконуюча обов’язки голови Моз Уляна Супрун.

«Відсипання» дійсно поліпшить обмін глюкози, активність щитовидної залози і роботу так званої «осі стресу» гіпоталамус-гіпофіз-наднирники. Але якщо з понеділка знову продовжити спати менше, ніж потрібно — всі негативні наслідки нестачі сну повернуться. До того ж, «відсипання» на вихідних не здатне в довгостроковій перспективі вберегти від проблем, якими загрожує брак сну», — пише Супрун на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, дослідження показують, що за вихідні люди не можуть компенсувати тижневий пробіл у сні. Крім того, «відсипання» на вихідних може мати і негативний ефект — викликати так званий «соціальний джетлаг». З часом збивається режим, і людям складно заснути в неділю увечері і прокинутися рано вранці в понеділок.

Що ж тоді робити, якщо ви недоспала протягом тижня?

Насамперед, можна дозволяти собі поспати не більше однієї додаткової години у вихідний. А потім при необхідності подрімати 20-30 хвилин в день — так можна швидко відновити сили.

Крім того, не варто спати вдень кілька годин — це може порушити внутрішній годинник організму, викликавши своєрідний «збій», викликати неконтрольоване відчуття голоду, порушення сну і брак енергії.

При цьому Уляна Супрун переконана, що кожна людина має власний хронотип — фізіологічно оптимальний час засинання і пробудження. В залежності від віку, також може змінюватися денна потреба в сні, і деяким людям дійсно досить 5:00, щоб відчувати себе нормально. Але є перелік ознак, які свідчать, що організм все ж хоче відпочивати більше: позіхання, похмурість і раптовий песимізм, стомлюваність, дратівливість, проблеми з засвоєнням нової інформації і забудькуватість, нездатність сконцентруватися довгий час, брак мотивації, незграбність, підвищення апетиту, проблеми статевого характеру.

Якщо є такі проблеми, краще всього звернутися до свого сімейного лікаря за порадою і разом скорегувати режим дня.

Адже хронічний недосип загрожує не тільки виснаженням, поганим настроєм і зниженням працездатності. Він може викликати й більш серйозні проблеми зі здоров’ям.

«Коли ми не висипаємося, організм шукає способи компенсувати нестачу енергії. І робить це за рахунок їжі», — вважає Уляна Супрун. Дослідження показують, що недосипання збільшує потребу в енергії на 5%, але людина намагається поповнити її запаси з їжею, що загрожує переїданням, а потім і появою надмірної ваги.

Постійний недолік сну також може викликати проблеми з серцем, діабет і нарешті скорочувати життя людини.

Крім того, недосип сприймається мозком як тривожність. Тому є ризик потрапити в замкнуте коло: прокинутися серед ночі, думати про зміни, на наступний день відчувати втому і ще більшу тривогу, і знову не спати через подвійний стривоженості.

Постійна нестача навіть однієї години сну може впливати на здатність швидко мислити і діяти. З часом знижується імунітет організму, погіршується загальне самопочуття. Підвищується ризик респіраторних захворювань. Крім того, збивається виділення гормонів, зокрема тестостерону у чоловіків.

Люди, які не висипаються, мають більшу схильність до депресій, параної або тривожності. Крім того, дослідження показують, що хронічне недосипання може призводити до більш ранньої смерті, — попереджає в. о. голови Моз.

«Тому головна порада — не чекайте вихідних, щоб поспати. Зробіть це вже сьогодні. Подаруйте собі регулярний і здоровий сон. Це точно не втрачений час, в яке можна було підкорювати світ. Це — внесок у своє здорове і довге життя. І пам’ятайте, що бажано лягати і вставати в той же час», — резюмує чиновник.