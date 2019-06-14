Україна випустила євробонди з прибутковістю нижче 7%

Україна розміщує семирічні єврооблігації на 1 мільярд євро з прибутковістю 6,75%, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович у Twitter.

Попит на єврооблігації України перевищив 5,5 млрд євро, відзначив він.

Україна здійснила випуск єврооблігацій у євро. 7років, річний купон, 1млрд євро. Ставка 6.75%. Це не перемога, але і не зрада. В сьогоднішніх умовах це реальна ставка для України ((( але без фінансування з-за кордону – буде ще гірше. Мої вітання команді @MinFin_Ukraine )

— Taras Kotovych (@TKotovych) 13 червня 2019 р.

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Як повідомляє “Інтерфакс-Україна“, початковий орієнтир прибутковості випуску становив 7,125%, потім він був знижений до 6,875-7%.

Зустрічі з інвесторами в рамках підготовки угоди почалися 10 червня road show проходило в Лондоні, Мілані, Франкфурті та Мюнхені. Організатори угоди – BNP Paribas і Goldman Sachs.

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