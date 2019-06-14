Знайдені причини гігантських дірок в крижаному покриві Антарктиди

Група вчених з Вашингтонського університету встановила причини появи аномальних гігантських дірок в крижаному покриві Антарктиди.

Незважаючи на те, що перші великі порожнини утворилися кілька десятиліть тому, два роки тому океанографам вперше вдалося детально простежити процес утворення дірок по льоду Антарктики.

В ході вивчення досліджувалися супутникові знімки морського крижаного покриву, дані роботизованих дрифтерів і навіть тюленів, оснащених датчиками, щоб краще зрозуміти це явище.

«Спостереження показують, що недавні порожнини відкрилися через комбінації факторів: один з них – незвично теплі умови в океані, а інший — серія дуже інтенсивних штормів, які кружляли над морем Уедделла з майже ураганними вітрами», — повідомили вчені.

Ополонка може сформуватися близько берега з-за переміщень льоду, рухомого вітром. Але вона також може з’являтися далеко від берега і зберігатися тижнями або місяцями, служачи оазисом для пінгвінів, китів і тюленів, які можуть спливати і дихати.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», танення вічної мерзлоти викликало зсув розміром з дві найбільші галузі України.

За матеріалами «Кореспондент»

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