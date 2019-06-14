Петиція за відставку Авакова набрала понад 28 тис підписів

Петицію з вимогою про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на сайті Адміністрації президента підписали вже понад 28 тисяч людей з потрібних 25 000. Тепер її мають розглянути в Адміністрації президента.

Петиція була зареєстрована 2 червня — після того як поліцейські смертельно поранили 5-річного Кирила Тлялова в Переяславі-Хмельницькому. Станом на 19:00 13 червня її підписали 28 076 українців.

Автор петиції просить «про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади Міністра внутрішніх справ А. Б. Авакова».

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Відправити міністра внутрішніх справ у відставку може Верховна Рада України. Для цього необхідна проста більшість — 226 народних депутатів.

Якою є процедура розгляду петиції президентом?

Згідно з Указом президента України № 523/2015 «Про Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України», розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Забезпечення розгляду електронної петиції покладається на Адміністрацію президента України.

Інформація про початок розгляду електронної петиції оприлюднюється Адміністрацією президента на веб-сайті офіційного інтернет-представництва президента України у спеціальному розділі з питань електронних петицій не пізніш ніж через три робочих дні після набрання необхідної кількості підписів на її підтримку, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання — не пізніш ніж через два робочих дні після отримання такої петиції.

Джерело – thebabel

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