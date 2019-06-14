Доба на Донбасі: окупани як завжди порушують домовленості

13 червня збройні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 17 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил: чотири рази ВОДЯНЕ – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї; НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – гранатомети різних систем; три рази район населеного пункту ШИРОКИНЕ – гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети; двічі НОВОТРОЇЦЬКЕ – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; НОВОМИХАЙЛІВКА – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї; два рази поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО – із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі БЕРЕЗОВЕ – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя; поблизу населеного пункту ТАЛАКІВКА – із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; БОГДАНІВКА – великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; ТАЛАКІВКА – протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя», – йдеться у повідомленні.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 11 разів: БОРІВСЬКЕ – артилерія калібру 152 мм; район населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – автоматичні гранатомети, стрілецька зброя; двічі ЗОЛОТЕ-4 – міномети калібру 82 мм міномети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; ЗАЙЦЕВЕ – гранатомети різних систем; два рази ПІВДЕННЕ – гранатомети різних систем та стрілецька зброя; поблизу ЛУГАНСЬКЕ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; СТАНИЦЯ-ЛУГАНСЬКА – стрілецька зброя; двічі КРИМСЬКЕ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Як зазначається, внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення та ще один бойову травму. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 13 червня один окупант отримав поранення, а також було знищено одну вантажівку та гаубицю Д-30.

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