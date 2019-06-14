Європейські ЗМІ поділилися думкою про підсумки економічного форуму в Петербурзі

Джеймс Вілсон журналіст EU Reporter вирішив поділитися враженням від ПМЕФ у своїй статті. У ній він приділив особливу увагу зміцненню союзу між Росією і Китаєм, а так само амбіціям російського президента в частині створення альтернативних принципів глобалізації.

Журналіст зауважив зростаючий з кожним роком інтерес світового співтовариства до цього заходу. З-за кількості учасників він одразу розвіяв міф про ізоляцію Росії іншим світом. А так само відзначив, що РФ стала ще більш привабливою з моменту проведення в Петербурзі саміту «Великої вісімки» в 2006 році.

Економічний союз Росії і КНР став одним з ключових моментів у роботі Джеймса. На його думку, таке динамічний зближення двох держав все більше ставить під сумнів заяви скептиків. Навпаки, зараз все більше світових діячів позитивно оцінюють перспективи євразійського континенту.

Ще однією ознакою цього стало обговорення створення альтернативних принципів глобалізації, оскільки нинішня модель світових економічних відносин, в якій головну роль намагаються займати США, вже втратила свою актуальність. Це підтверджує ставлення недавні новини з приводу чиниться тиск на китайську компанію Huawei, яка змогла обігнати американську Apple на ринку.

До всього іншого Росія запропонувала серйозно переглянути роль долара як світової резервної валюти. Вже зараз лідери РФ і Китаю підписали угоду, яка дозволяє проводити розрахунки в рублях і юанях.