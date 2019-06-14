«Злодії в законі» знахабніли: у РФ, екс-мер міста оголосив голодування через поплічників Шакро Молодого

У Ярославській області РФ оголосив голодування знаходиться в колонії після розслідування про хабарі колишній мер міста Євген Урлашов.

За деякими даними, відбуває покарання в колонії суворого режиму № 2 міста Рибінська градоначальника затероризували поплічники злодія в законі Шакро Молодого.

«Конфліктна ситуація існує з квітня, як я розумію, з дисциплінарних питань: кому-то можна все, а кого-то за це жорстоко карають. Це несправедливо», — цитує видання адвоката Світлану Єфімову.

Між тим, в прес-службі УФСІН по Ярославській області заперечують голодування Урлашова.

«За фактом появи інформації в мережі Інтернет про нібито оголошення голодування засудженим Урлашовим Е. Р., повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності. Письмової заяви про відмову від прийому їжі від засудженого на ім’я начальника установи не надходило», — цитує echo76.ru прес-секретаря регіонального управління Ганну Частухина.

За її словами колишній мер Ярославля приймає їжу у відповідності з розпорядком дня.

У той же час захисниця екс-мера Світлана Єфімова пояснила, що Урлашов голодував з 7 червня, але не подавав офіційної заяви про відмову від прийому їжі на ім’я начальника колонії Юрія Маравского, тому, за її словами, представники УФСІН по Ярославській області називають інформацію про голодування «не відповідає дійсності».

Правозахисники підкреслюють, що зацькований іншими «сидельцами» колишній високопоставлений чиновник дійсно відмовляється від їжі, а причиною його конфлікту послужив той факт, що ряд кримінальних авторитетів не ходить на зарядку.

«З того, що відомо мені, голодування через бездіяльність адміністрації колонії. Нібито в загін реабілітації поміщені засуджені з близького оточення Шакро Молодого, які дозволяють собі трохи більше, ніж дозволено, що заподіює незручності іншим засудженим цього загону», — заявила у Facebook адвокат правозахисного фонду «Громадський вердикт» Ірина Бірюкова.