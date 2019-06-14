У Києві оголосили високий рівень забруднення повітря: чим це загрожує

Киян попередили про метеорологічні складні умови високого рівня забруднення повітря в столиці. Про це зазначається в повідомленні ДСНС.

Так, з 8 червня в Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню і вмісту шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Протягом 12-13 червня за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5 – 6 середньодобових гранично допустимих концентрацій у районах: вул. Скляренко, Оболонського проспекту, Бессарабської і Деміївської площ.

Складні метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру та рівень забруднення протримаються в Києві до 18 червня.

: kyiv.znaj.ua

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