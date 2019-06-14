Бойовики 29 разів порушили режим припинення вогню: один військовий поранений і один травмований

За минулу добу, 13 червня, бойовики 29 разів порушили режим припинення вогню.

З них три рази – з застосуванням заборонених мінськими угодами 152 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм. Бойовики також обстрілювали українських військових з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті обстрілу ворожих один український військовослужбовець отримав поранення і ще один бойову травму.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи “Схід” бойовики 17 раз обстріляли позиції Об’єднаних сил. З яких чотири рази бойовики обстріляли Водяне – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Також під обстріл потрапили позиції ОНС в Новоселівці Другий, три рази в районі населеного пункту Широкіно, двічі в Новотроїцькому, в Новомихайловке, два рази поблизу Лебединського, в районі Березового, поблизу населеного пункту Талаківка та Богданівка.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання “Північ” позиції українських захисників були обстріляні 11 разів. Під обстріл бойовиків потрапили позиції ВСУ та Борівському, в районі населеного пункту Луганське, двічі в Золотому-4, Погоди, два рази в Південному, поблизу Луганського, Станиці-Луганській і двічі в Кримському.

За даними розвідки 13 червня один окупант отримав поранення, а також було знищено один вантажівка і гаубицю Д-30.

З початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил два рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Мар’їнка, а також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” обстріляв позиції Об’єднаних сил в Південному.