«Заберіть готівку!» У Києві набирає обороти нова схема розлучення

У Києві шахраї почали впроваджувати нову схему обману за допомогою СМС-розсилки на мобільні телефони.

Про ситуацію повідомляють в одному зі столичних телеграм-каналів. Користувач навів скріншот повідомлення, де шахраї пропонують забрати 259 тис. грн.

Також у повідомленні зазначено номер телефону, за яким можна домовитися і забрати гроші.

Варто відзначити, що ні в якому разі не можна передзвонювати на цей номер, оскільки вже під час розмови шахраї спробують дізнатися у вас будь-яку інформацію, яку потім можуть використовувати для крадіжки грошей. Мова йде і про номер паспорта, банківської карти або інших особистих даних.