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У Росії телеведуча обізвала хворих дітей «ідіотами» і «кретинами»: спалахнув скандал

14.06.2019

У Росії телеведуча Олена Малишева зі своєю програмою «Жити здорово» потрапила в гучний скандал. Так, вона обізвала страждають аутизмом дітей «кретинами» і «ідіотами».

В ефірі Малишева заявила, що термін «кретин» є медичним і визначає «ступінь розумової відсталості». При цьому в заставці програми було зазначено: «Моя дитина – ідіот».

Образливе висловлювання телеведучої вже викликало різку реакцію у громадських організацій Росії.

Зокрема, Асоціація «Аутизм-регіони» заявила, що «це є порушенням прав, приниженням гідності та актом вербального насильства над людьми з ментальними порушеннями».

При цьому головний дитячий психіатр Москви Ганна Портнова заявила, що терміни «кретин» і «ідіот» не є медичними, а для позначення ступеня розумової відсталості у всьому світі використовується інша термінологія.

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