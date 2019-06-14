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Партія Зеленського відреклася від ще однієї «слуги народу»

14.06.2019

Глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявив, що олімпійська чемпіонка Ганна Різатдінова, яка народила дитину від одіозного нардепа-втікача Олександра Онищенка, не йде в парламент від їхньої політсили.

Таким чином відповів він на питання, чи дійсно гімнастка зібралася в Раду, в ефірі програми «Право на владу» в четвер, 13 червня.

«Хто опублікував цю інформацію? Ні, по 93 округу даний людина балотуватися від партії «Слуга народу» не буде», – підкреслив Разумков.

Він також зазначив, що найближчим часом партія оприлюднює список усіх кандидатів у народні депутати, які підуть по мажоритарних округах.

Різатдінова не йде в Раду — Разумков

Нагадаємо, Ганна Різатдінова 12 листопада 2017 року народила сина Романа від Олександра Онищенка. З ним дівчина познайомилася на змаганнях з художньої гімнастики в Європі.

Ганні Ризатдиновой 25 років, вона народилася в Сімферополі. Ганна – бронзовий призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро (2016 рік), чемпіонка світу у вправі з обручем (2013), багаторазовий призер чемпіонатів світу і Європи.

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