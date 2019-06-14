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Гривня “впала” до понеділка: офіційний курс валют на вихідні

14.06.2019

Після того, як офіційний курс гривні зміцнювався, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14-17 червня, на 26,4019 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 червня, на 10,29 коп. до 26,4019 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Валюта:

100 фунтів стерлінгів
3352,7726

100 доларів США
2641,7080

100 швейцарських франків
2661,0370

1000 ієн
243,5662

10 російських рублів
4,0873

100 євро
2982,2242

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