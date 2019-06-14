Гривня “впала” до понеділка: офіційний курс валют на вихідні

Після того, як офіційний курс гривні зміцнювався, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14-17 червня, на 26,4019 UAH/USD.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 червня, на 10,29 коп. до 26,4019 UAH/USD.
Офіційні курси гривні до іноземних валют:
Валюта:
100 фунтів стерлінгів
3352,7726
100 доларів США
2641,7080
100 швейцарських франків
2661,0370
1000 ієн
243,5662
10 російських рублів
4,0873
100 євро
2982,2242