У РФ чоловік два роки ходив з цвяхом в голові

Хірурги лікарні Хабаровська витягли з голови чоловіка дюбель-цвях, з яким він проходив протягом двох років.

Чоловік розповів лікарям, що цвях потрапив йому в голову під час ремонту і крові не було.

Ранка була дуже маленькою, і він просто помазав її зеленкою.

У 2018 році він звернувся до лікарів, і ті зробили йому рентген-знімок.

До слова, до лікаря він звернувся зі скаргами на зниження слуху.

Після виявлення цвяха чоловік не хотів робити операцію.

– Складність полягала в тому, що чужорідне тіло розташовувалося у безпосередній близькості від великих кровоносних судин, які живлять головний мозок. Плюс найголовніша складність полягала в тому, що чужорідне тіло знаходилося всередині два роки, і весь цей час йшло запалення. Вже була ерозія великих кровоносних судин, і ми могли отримати сильну кровотечу, – сказав хірург.

Операція могла призвести до летального результату, але все пройшло успішно.

Зараз чоловік готується до виписки.