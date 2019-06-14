Вчені знайшли головну причину старіння

Вчені Університету Майамі (США) з’ясували, що ключові генетичні програми, які сприяють довголіттю, працюють не довше середнього віку. Про це, як пише Lenta.ru, повідомляється в прес-релізі на EurekAlert !.

Дослідники проаналізували активність генів в зразках тканин людей різного віку. Ключову роль в різкому появі численних вікових захворювань після 60 років грає білковий комплекс mTOR (мішень рапаміціна у ссавців), а також продукція активних форм кисню в мітохондріях.

На думку фахівців, складність системи регуляції програм старіння у людей набагато вище, ніж у багатьох інших видів. Це пов’язано з людським геномом, який еволюціонував, забезпечуючи довге життя. Однак еволюція не передбачила, що термін життя перевищить 50-60 років. Багато молекулярні програми, що перешкоджають старінню, з якоїсь причини вимикаються саме в цей термін.

Білок мішень рапаміціна у ссавців регулює багато важливих клітинні процеси, в тому числі зростання і ділення. Порушення її функції спостерігається при діабеті, ожирінні, депресії і певних видах раку.

: spekty.net

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