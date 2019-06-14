Померла актриса серіалу «Багаті теж плачуть»

Едіт Гонсалес

Фото: Robin Marchant / Getty Images

Мексиканська актриса Едіт Гонсалес померла у віці 54 років. Про це повідомляє Hola.

Артистка померла 13 червня в одній з лікарень Мехіко. Лікарі не називають остаточну причину смерті, хоча відомо, що останні три роки Гонсалес лікувалася від раку яєчників.

Едіт Гонсалес народилася в 1964 році в місті Монтерей у Мексиці. У 15 років вона взяла участь у зйомках серіалу «Багаті теж плачуть», в якому зіграла Марісабель Сальватьерре. Пізніше актриса знялася в таких багатосерійних фільмах, як «Дика Роза», «Золота клітка» і «Пристрасті по Соломії».