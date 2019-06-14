Верховний суд скасував ліквідацію банку «Капітал» Руслана Щербаня

Верховний суд не задовольнив касаційні скарги Національно банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій про скасування банкрутства та ліквідації банку «Капітал». Про це повідомляє Finbalance.

У березні 2018 року Окружний адмінсуд Києва і Шостий

апеляційний адмінсуд задовольнив позов ТОВ «Промгаз України» та фізособи

(Руслана Щербаня) і скасували рішення Нацбанку про визнання неплатоспроможним і

ліквідації банку «Капітал».

Згідно з судовими матеріалами, «Промгаз України» і Щербань

були акціонерами банку «Капітал».

НБУ в 2015 році прийняв рішення про виведення «Капіталу» з ринку,

в т. ч. на підставі скарг клієнтів про те, що банк вчасно не

виконувало зобов’язання і порушувало нормативи регулятора. Нацбанк також

вказував, що більшість активів «Капіталу залишилися на тимчасово окупованих

територіях.

Верховний суд у своєму рішенні зазначив необгрунтованість

рішення Нацбанку і правомірність рішення судів попередніх інстанцій, т. к.

«наявність не виконаних зобов’язань перед вкладниками — фізособами на

20.07.2015 року не знайшло підтвердження».

«Нацбанк підтвердив, що до прийняття постанови від

20.07.2015 р. №466/БТ отримав документи, що підтверджують формування страхових

резервів, однак не розглянув їх з посиланням на недостатність часу для

аналізу ліквідності забезпечення і здійснення розрахунків резервів», — відзначають

у ВС.

У той же час висновок про недостатність сформованих

резервів, який став однією з підстав для віднесення банку до категорії

неплатоспроможних, також свідчить про необґрунтованість постанови НБУ.

«Висновок НБУ про надання банком «Капітал» недостовірної

звітності, що призвело до порушень правил організації статистичної

звітності, в результаті чого розмір регулятивного капіталу набув

від’ємне значення і становив -243,7 млн грн, що призвело до порушення всіх

нормативів, базою для розрахунку яких є регулятивний капітал, є

необґрунтованим та протиправним», — йдеться в рішенні ВС.

За даними НБУ, серед акціонерів банку «Капітал» був у т. ч.

Євген Щербань — брат Руслана Щербаня (позивача). Вони — діти відомого політика

і бізнесмена Євгена Щербаня, вбитого в 90-х роках.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Вищий адмінсуд України підтвердив ухвалу суду другої інстанції про протиправність віднесення НБУ банку «Капітал» до категорії неплатоспроможних.