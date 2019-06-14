Верховний суд скасував ліквідацію банку «Капітал» Руслана Щербаня

Верховний суд не задовольнив касаційні скарги Національно банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій про скасування банкрутства та ліквідації банку «Капітал». Про це повідомляє Finbalance.
У березні 2018 року Окружний адмінсуд Києва і Шостий
апеляційний адмінсуд задовольнив позов ТОВ «Промгаз України» та фізособи
(Руслана Щербаня) і скасували рішення Нацбанку про визнання неплатоспроможним і
ліквідації банку «Капітал».
Згідно з судовими матеріалами, «Промгаз України» і Щербань
були акціонерами банку «Капітал».
НБУ в 2015 році прийняв рішення про виведення «Капіталу» з ринку,
в т. ч. на підставі скарг клієнтів про те, що банк вчасно не
виконувало зобов’язання і порушувало нормативи регулятора. Нацбанк також
вказував, що більшість активів «Капіталу залишилися на тимчасово окупованих
територіях.
Верховний суд у своєму рішенні зазначив необгрунтованість
рішення Нацбанку і правомірність рішення судів попередніх інстанцій, т. к.
«наявність не виконаних зобов’язань перед вкладниками — фізособами на
20.07.2015 року не знайшло підтвердження».
«Нацбанк підтвердив, що до прийняття постанови від
20.07.2015 р. №466/БТ отримав документи, що підтверджують формування страхових
резервів, однак не розглянув їх з посиланням на недостатність часу для
аналізу ліквідності забезпечення і здійснення розрахунків резервів», — відзначають
у ВС.
У той же час висновок про недостатність сформованих
резервів, який став однією з підстав для віднесення банку до категорії
неплатоспроможних, також свідчить про необґрунтованість постанови НБУ.
«Висновок НБУ про надання банком «Капітал» недостовірної
звітності, що призвело до порушень правил організації статистичної
звітності, в результаті чого розмір регулятивного капіталу набув
від’ємне значення і становив -243,7 млн грн, що призвело до порушення всіх
нормативів, базою для розрахунку яких є регулятивний капітал, є
необґрунтованим та протиправним», — йдеться в рішенні ВС.
За даними НБУ, серед акціонерів банку «Капітал» був у т. ч.
Євген Щербань — брат Руслана Щербаня (позивача). Вони — діти відомого політика
і бізнесмена Євгена Щербаня, вбитого в 90-х роках.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Вищий адмінсуд України підтвердив ухвалу суду другої інстанції про протиправність віднесення НБУ банку «Капітал» до категорії неплатоспроможних.