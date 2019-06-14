Вічна мерзлота Арктиці тане швидше, ніж прогнозували вчені

У канадській Арктиці вже почали танути шари вічної мерзлоти, які, як припускали вчені, повинні були залишатися замороженими ще не менше 70 років. Супутникові знімки показують, що коли-то замерзла тепер поверхня вкрита ставами, а зверху вона і зовсім нагадує швейцарський сир.

«Ми були вражені, що система так швидко відреагувала на підвищення температури повітря», — каже Луїза Фаркухарсон, співавтор дослідження і докторантка в лабораторії вічної мерзлоти в Університеті Аляски у Фербенксі.

Вічна мерзлота — це земля, яка залишається замороженою не менше двох років поспіль. Вона лежить в основі 15% необледеневшего Північного півкулі і відіграє важливу роль у перенесенні вуглецю з живих організмів в атмосферу.

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Як проводилося дослідження

Луїза Фаркухарсон — член міжнародної групи дослідників, які займаються моніторингом екологічних змін на трьох островах в канадській Арктиці. Дані, які вони проаналізували в дослідженні, опублікованому в понеділок (10 червня) в журналі Geophysical Research Letters, були зібрані між 2003 і 2016 роками.

Дослідники зафіксували відтавання вічної мерзлоти до глибини, яку очікували побачити не раніше 2090 року. Цей прогноз ґрунтується на розрахунках Міжурядової групи експертів зі зміни клімату про підвищення температури повітря. МГЕЗК — орган Організації Об’єднаних Націй — надає наукову інформацію, яка допомагає орієнтувати кліматичну політику країн.

Дослідники вважають, що стрімкого і глибоке відтавання вічної мерзлоти сприяли більш високі літні температури, низький рівень рослинності та наявність ґрунтового льоду біля поверхні.

Найяскравіші докази видно неозброєним оком. У міру того як верхні шари вічної мерзлоти і льоду тануть, земля осідає нерівномірно, утворюючи так звану термокарстовую топографію. Пейзажі в канадській Арктиці, які раніше складалися в основному з пологих пагорбів, тепер пориті ровами і невеликими ставками. В ході дослідження земля на самому північному вивчений ділянці опустилася приблизно на 90 сантиметрів.

Глобальні наслідки танення

Відлига, викликана підвищенням температури повітря, загрожує посилити глобальна зміна клімату. «Вічна мерзлота схожа на гігантський морозильник, який містить багато рослинного матеріалу і органічних речовин, які не розкладаються мікробами», — сказав Фаркухарсон. «Розморожування відкриває дверцята морозильника» і дозволяє мікробам почати перетворювати цей органічний матеріал в CO2.

З-за вытаивания підземного льоду змінюється структура ландшафту, а це впливає на місцеві екосистеми і водні шляхи: стимулює ріст нових рослин, порушує стабільний кругообіг поживних речовин, що викликає осідання струмків і прибережних систем.

Фаркухарсон і її команда припускають, що близько 600 000 квадратних кілометрів вічної мерзлоти схильні до швидкого відтавання на поверхні.

За матеріалами Live Science

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