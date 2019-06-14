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Львів’янин 15 разів мінував одне і те саме відділення поліції Запоріжжя

14.06.2019

Співробітниками Хортицького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області у Львові затримано місцевого жителя, який 15 разів повідомляв про “мінування” територіального відділення запорізької поліції. Про це повідомляє прес-служба поліції

12 червня останньому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Хортицьким районним судом Запоріжжя чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Триває досудове розслідування кримінальних проваджень за ознаками ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

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