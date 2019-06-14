Украинский военный самолет в 2014 году сбили по указу Кремля — СБУ

Служба безопасности Украины установила, что 14 июня 2014 года военно-транспортный самолет Министерства обороны Украины ИЛ-76 был сбит в небе над Луганском сотрудниками российской военной разведки.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

В СБУ заявили о наличии неопровержимых доказательств, что решение о сбитии было принято в Кремле и приведено в действие «частной военной компанией «Вагнера». Приказ отдал командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров.

«Более того, исполнители убийства украинских воинов – Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев, после возвращения в Россию были отмечены Путиным официальными государственными наградами «Орденами мужества», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2017 году глава СБУ Василий Грицак сообщил, что следователи Службы безопасности выписали уведомление о подозрении руководителю «ЧВК «Вагнера» Дмитрию Уткину.

«Несмотря на то, что российские военные преступники постоянно находятся или на территории страны-агрессора, или в составе тайных контингентов сухопутных подразделений военной разведки РФ в Сирии и странах Африки, Служба безопасности делает все возможное, чтобы привлечь их к ответственности», – говорится в сообщении.

Остатки самолета после крушения

Напомним, авиакатастрофа украинского военно-транспортного самолёта Ил-76 МД произошла 14 июня 2014 года. Самолет выполнял задание по замене личного состава, доставке боеприпасов и бронетехники для Вооружённых сил Украины, осуществлявшей оборону аэропорта города Луганска от формирований самопровозглашённой Луганской Народной Республики.

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