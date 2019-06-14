Найкорисніші ягоди червня

Червень – сезон справді чарівних ягід для здоров’я, краси і молодості. Вони дають багато енергії і сил, покращують роботу мозку, підвищують настрій, прискорюють метаболізм, допомагають спалювати жир, покращують стан шкіри і волосся.

ЧЕРЕШНЯ. Соковиті солодкі ягоди черешні нормалізують травлення і стимулюють обмін речовин, завдяки чому людина втрачає зайві кілограми. Черешня підвищує імунітет, очищає кишечник, тонізує, знижує рівень «поганого» холестерину, нормалізує артеріальний тиск, бореться з атеросклерозом і гіпертонією, перешкоджає розвитку анемії. Кумарини у складі черешні корисні при ішемічній хворобі серця, тромбофлебіті, флеботромбозах. Крім того, ці речовини необхідні для підтримки високого рівня енергії. За вмістом кумаринів черешня може зрівнятися з гранатом, її рекомендують для швидкого відновлення сил. Ця смачна ягода корисна для шлунка, ефективна при закрепах, очищає організм від шкідливих продуктів обміну – шлаків і токсинів. А ще черешня допомагає при неврозах, знімає набряки, знижує больові відчуття при артриті, ревматизмі й подагрі. Що стосується протипоказань, то їх у черешні небагато. Зокрема, її не можна їсти при певних захворюваннях кишечнику (таких як спайкова хвороба). Цю ягоду також слід з обережністю вживати при цукровому діабеті. Хоча в плодах домінує нешкідлива для діабетиків фруктоза; чимало і глюкози.

ВИШНЯ. Це чудовий засіб для знищення шкідливих бактерій, не дарма її їдять від кашлю та застуди. Вишня містить вітамін PP, пектин, кобальт, еллагову кислоту, що, як показують дослідження, ефективно бореться з онкологією. А ще вишня зміцнює судини, корисна для серця, зміцнює капіляри, знижує ризик серцевих нападів. Хлорогенова кислота ягід підтримує нирки й печінку. У вишні також є інозит, що покращує метаболізм. А завдяки наявності пектину і клітковини вишня м’яко очищає кишечник, виводить зайву рідину з організму. Як і черешня, вишня багата на вітаміни групи В (зміцнюють нервову систему, підтримують здоров’я шкіри, волосся, нігтів), вітамін А (потрібний для зору, кісток і зубів), фолієву кислоту і залізо (для крові), вітамін С (захищає від вірусів і інфекцій, зміцнює серце і судини, перешкоджає старінню). Вишню не варто вживати при підвищеній кислотності – кислоти в складі ягоди подразнюють слизову.

ПОЛУНИЦЯ. Вітамін С із полуниці зміцнює імунну систему, а еллагова кислота перешкоджає розвитку онкозахворювань. Мало хто знає, що полуниця потрібна для зміцнення суглобів. Куркумін і кверцетин виводять токсини з м’язової тканини, запобігають появі артриту і болю в суглобах. Калій та магній із полуниці зміцнюють серцево-судинну систему, а антиоксиданти захищають від інсульту. А ще ця ягода допоможе активізувати роботу мозку. Полуниця містить фізетін, що стимулює розумові процеси, покращує якість короткочасної пам’яті. Це прекрасна профілактика хвороби Альцгеймера та інших мозкових патологій. Полуниця стимулює жироспалювання, прискорює метаболізм, тому корисна в боротьбі із зайвою вагою. Вона швидко виводить зайву рідину з організму, нормалізує роботу нирок. А вітаміни і фруктові кислоти з полуниці покращують колір обличчя і стан шкіри, відбілюють зуби. Попри безліч корисних властивостей, полуниця – сильний алерген. Тому схильним до алергії людям вживати її варто потроху. Полуницю також не слід їсти при загостреннях виразкової хвороби, гастриту та інших захворювань шлунково-кишкового тракту.

СУНИЦЯ. Це справжнє джерело заліза, а за вмістом кальцію, необхідного для міцних кісток, суниця – номер один серед фруктів і ягід. Ця ягода покращує роботу серця, її рекомендують при гіпертонічній хворобі, атеросклерозі. Суниця виводить із організму «поганий» холестерин. Ці ароматні ягоди покращують травлення, нормалізують роботу кишечнику і функції щитовидної залози, прискорюють обмін речовин. Як і полуниця, суниця може спровокувати алергічні реакції. Із обережністю суницю потрібно вживати при захворюваннях нирок – це сильний сечогінний засіб.

: novadoba.com.ua

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