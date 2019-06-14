Соціологи констатували різке зниження числа росіян, які вважають ворогами США і Україну

«Частина людей вже втомилася від цієї теми»

Частка росіян, які вважають ворогами США і Україну, за рік різко знизилася, пишуть «Ведомости», посилаючись на дані опитування «Левада-центру». Згідно з результатами опитування, в цілому трійка головних «ворогів» Росії залишається колишньою — США, Україна та Великобританія. Однак якщо раніше ворогами США і Україну вважали 78% і 49% опитаних, то зараз 67% і 40%.

На думку директора «Левада-центру» Льва Гудкова, на Україні зараз немає активних бойових дій, зросли надії на нового президента Володимира Зеленського і на перезавантаження відносин, тому негатив знизився. «Є надія і на поліпшення відносин з [президентом США] Дональдом Трампом, в тому числі тому, що люди втомилися від стану мобілізації і відчуття загрози війни — вони хочуть нормалізації і сподіваються, що нинішню конфронтацію спустять на гальмах». Крім того, минулого літа ворожість до США різко знизилася через пенсійної реформи, додає Гудков: «Логіка росіян по відношенню до влади така: ви лізете до нас в кишеню, вам не вистачає грошей на війну в Сирії, на переозброєння армії, ви вирішуєте свої геополітичні проблеми за наш рахунок — і це викликає обурення».

Негатив по відношенню до США і Україні зменшився, тому що знизився інтерес людей до геополітики — їх більше хвилюють ціни і зарплати, а не те, що відбувається в світі, вважає політолог Олексій Макаркін. «Перенесення інтересу на внутрішньополітичну тематику призвів до того, що ставлення до „традиційних ворогам“ стало м’якше. Їх все одно не люблять, але частина людей вже втомилася від цієї теми», —заявляє він.