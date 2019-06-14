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У Дагестані силовики затримали редактора видання «Чернетка»

14.06.2019

В Дагестане силовики задержали редактора издания «Черновик»

У Дагестані співробітники республіканського слідчого управління слідчого комітету РФ провели обшук в будинку редактора газети «Чернетка» Абдулмумина Гаджиєва. Як говориться в повідомленні на сайті видання, за підсумками слідчого заходи Гаджієв доставлений в слідчі органи.

«Обшук пройшов у будинку Гаджиєва без нашої присутності. Відомо, що у нього вилучено техніка і телефони, а сам він доставлений до слідчого. Зараз я прямую до нього», — заявив адвокат Арсен Шабанов.

У заяві редакції сказано, що в чому підозрюється або обвинувачується Гаджієв, зараз невідомо. ТАСС, посилаючись на джерело в силових структурах Дагестану, пише, що журналіста підозрюють у фінансуванні тероризму. Співрозмовник агентства розповів, що крім Гаджиєва по даній справі затримано ще одного журналіста в Москві.

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