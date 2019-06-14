Нові рейтинги: Слуга народу має понад 50%, Медведчук і Бойко здають оберти

У Раду на дострокових виборах можуть пройти шість партій свідчать дані опитування центру соціальних і маркетингових досліджень «Социс».

Згідно з оприлюдненими в п’ятницю на прес-конференції в агентстві Інтерфакс-Україна результатами соцопитування, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія Слуга народу, яку готові підтримати 42,6% серед усіх опитаних виборців.

Також долають 5-відсотковий прохідний бар’єр партія Європейська солідарність (7,9%), Опозиційна платформа — за життя (7,7%), Батьківщина (7,2%).

При цьому певні шанси пройти в парламент мають партія Сила і честь, яку готові підтримати 4,2% респондентів, і Голос з 4,1% підтримки виборців.

За партію Громадянська позиція готові віддати свої голоси 2,4%, за Радикальну партію — 1,8%. Свободу — 1,3%. Рейтинг інших партій 1% і нижче.

При цьому серед респондентів, які вже визначилися зі своїм вибором і голосуватимуть на позачергових виборах народних депутатів, заявили, що підтримають партію Слуга народу 51,3%, Європейську солідарність — 9,5%, Опозиційну платформу — За життя — 9,2%, Батьківщину — 8,7%, Силу і честь — 5% і Голос — 4,9%.

Партія Громадянська позиція отримує 2,9% голосів виборців, Радикальна партія — 2,2%, Свобода — 1,5%, об’єднання Самопоміч — 1,2%, Українська стратегія і Опозиційний блок — Партія миру і розвитку «по 1,1%.

Рейтинг партій Довіряй справам, Укроп, Удар, Народний фронт близький до нуля.