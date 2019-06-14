Чоловік фотографував. Настя Каменських знялася оголеною

Українська співачка Настя Каменських поділилася з фанами відвертим кадром на своїй сторінці в Instagram.

32-річна поп-зірка опублікувала в Мережі знімок, на якому позує оголеною, сидячи на ліжку. Знімав зірку її чоловік, український продюсер і репер Потап:

«Зловив мене з ранку мій хлопчик», – написала Каменських, зазначивши в підписі до знімка Instagram-сторінку свого чоловіка Потапа.

Всього за кілька годин відверте фото набрало майже 300 тисяч лайків, а також безліч коментарів, в яких фани, як захоплювалися сексуальністю зірки, так і критикували її за публікацію інтимних знімків.

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Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 13 Чер 2019 р. о 10:17 PDT

: style.nv.ua

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