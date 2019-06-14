В 20 милях від іранської бази горять танкери. Винен Нетаніягу

Ісламська республіка Іран категорично спростувала звинувачення Сполучених Штатів в тому, що вона стоїть за атакою проти двох танкерів в Оманській затоці.
Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф заявив: “Той факт, що Сполучені Штати негайно підстрибнули заради того, щоб звинуватити у всьому Іран – без будь-яких прямих або непрямих доказів тільки доводить, що вони переходять до Плану – саботажной дипломатії , включаючи спроби прикрити економічний тероризм візитом Сіндзо Абе в Тегеран”.
Зариф продовжив: “Я попереджав саме про такому плані кілька місяців тому – не тому, що я ясновидець, але тому, що я усвідомив, звідки виходить план”.
Телеканал “Хізбалли” Al-Manar роз’яснює, що під планом В і командою Зариф має на увазі ізраїльського прем’єр-міністра Нетаніягу, радника з національної безпеки США Джона Болтона, наслідного принца Абу-Дабі Мухаммеда бін Зайяда і наслідного принца Саудії Мухаммеда бін Салмана.
Іранська місія ООН видала заяву, в якій “категорично відкидає необґрунтовані твердження щодо інцидентів з танкерами 13 червня в самих сильних виразах”
Незважаючи на полум’яні промови Заріфа і категоричне заперечення з боку іранської влади, міжнародні спостерігачі вказують на те, що інцидент стався в 20 морських милях від іранського порту Джаск. У Джаск також розташована військово-морська база, на якій базуються підводні човни і літаки. На цій базі в лютому пройшли випробування іранських протикорабельних ракет – подія, яка докладно описувалося в іранській пресі.
Більш того, преса “Осі Опору”, видання, призначені для “внутрішнього користування”, навіть і не заперечує того, що за атаками стоїть Іран. Рупор “Хізбалли”, газета Ak-Akhbar, вранці 14 червня вийшла з редакційною статтею, в якій говориться: “Наївно вважати, що удари по інтересам Заходу і його арабських союзників в регіоні не є початковою або мінімальною реакцією на те, що чинить Найбільший Лиходій. Але досвід і знання правовірних підкреслюють логіку повномасштабної конфронтації, яка призведе до повного знищення злодійських інтересів Заходу на нашій батьківщині, до відрубування будь-яких наших зв’язків із Заходом. Так згорять вони в своєму пеклі з усіма своїми винаходами, законами і навіть наукою. Історія почалася з них”. Детальніше про це можна прочитати в матеріалі “Це – війна”.
Представник американського CENTCOM Білл Урбан опублікував відео, на якому іранські військові моряки прибирають розірвалися магнітну міну з борту японського хімічного танкера Kokuka Courageous. Американці кажуть. що до танкера підійшов іранський патрульний катер класу Gashti, незважаючи на те, що екіпаж танкера вже був евакуйований американськими військовими моряками. Пізніше Іран заявив, що врятував екіпажі обох танкерів.