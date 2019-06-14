В 20 милях від іранської бази горять танкери. Винен Нетаніягу

Ісламська республіка Іран категорично спростувала звинувачення Сполучених Штатів в тому, що вона стоїть за атакою проти двох танкерів в Оманській затоці.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф заявив: “Той факт, що Сполучені Штати негайно підстрибнули заради того, щоб звинуватити у всьому Іран – без будь-яких прямих або непрямих доказів тільки доводить, що вони переходять до Плану – саботажной дипломатії , включаючи спроби прикрити економічний тероризм візитом Сіндзо Абе в Тегеран”.

Зариф продовжив: “Я попереджав саме про такому плані кілька місяців тому – не тому, що я ясновидець, але тому, що я усвідомив, звідки виходить план”.

Телеканал “Хізбалли” Al-Manar роз’яснює, що під планом В і командою Зариф має на увазі ізраїльського прем’єр-міністра Нетаніягу, радника з національної безпеки США Джона Болтона, наслідного принца Абу-Дабі Мухаммеда бін Зайяда і наслідного принца Саудії Мухаммеда бін Салмана.

Іранська місія ООН видала заяву, в якій “категорично відкидає необґрунтовані твердження щодо інцидентів з танкерами 13 червня в самих сильних виразах”

Незважаючи на полум’яні промови Заріфа і категоричне заперечення з боку іранської влади, міжнародні спостерігачі вказують на те, що інцидент стався в 20 морських милях від іранського порту Джаск. У Джаск також розташована військово-морська база, на якій базуються підводні човни і літаки. На цій базі в лютому пройшли випробування іранських протикорабельних ракет – подія, яка докладно описувалося в іранській пресі.

Більш того, преса “Осі Опору”, видання, призначені для “внутрішнього користування”, навіть і не заперечує того, що за атаками стоїть Іран. Рупор “Хізбалли”, газета Ak-Akhbar, вранці 14 червня вийшла з редакційною статтею, в якій говориться: “Наївно вважати, що удари по інтересам Заходу і його арабських союзників в регіоні не є початковою або мінімальною реакцією на те, що чинить Найбільший Лиходій. Але досвід і знання правовірних підкреслюють логіку повномасштабної конфронтації, яка призведе до повного знищення злодійських інтересів Заходу на нашій батьківщині, до відрубування будь-яких наших зв’язків із Заходом. Так згорять вони в своєму пеклі з усіма своїми винаходами, законами і навіть наукою. Історія почалася з них”. Детальніше про це можна прочитати в матеріалі “Це – війна”.

