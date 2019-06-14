В Японії заборонили керувати дрона в нетверезому вигляді

Прийнятий японським парламентом закон покликаний приборкати тих, хто напідпитку використовує безпілотні літальні апарати.

Закон поширюється на безпілотники вагою понад 200 р. Також він обумовлює локації, де дозволено літати дронам.

Особи, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння під час свого польоту безпілотника, можуть бути оштрафовані на суму до 300 000 йен (2 460 євро).

Експрес-інформація по країні

Японія – острівна держава в Східній Азії.

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Столиця – Токіо

Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,

Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

Цей закон давно чекав свого часу. Міністерство транспорту Японії вже не раз висловлювало непримиренну позицію з даного питання: експлуатація безпілотних літальних апаратів після вживання алкоголю так само неприпустима, як і водіння автомобіля в нетверезому стані.

Крім штрафів за керування у п’яному вигляді, законодавство також накладає стягнення на пілотів, які виконують зі своїм дроном небезпечні трюки. А якщо буде доведено, що власник літального апарату направив його в бік натовпу, порушник обкладається штрафом до 500 000 єн (4 100 євро).

Втім, обмеження щодо можливих локаціях для польоту діяли й раніше. Тепер же їх ще й закріпили законодавчо.

Згідно з положеннями нового нормативного документа, безпілотники не мають права без попереднього дозволу наближатися до японських та американських військових об’єктів, а також до місць дислокації військ ближче ніж на 300 метрів.

Ігнорування правил – дороге задоволення

Більш ранніми нормативними актами безпілотним літальним апаратам заборонялося наближатися до атомних електростанцій, будівель парламенту Японії, урядової резиденції прем’єр-міністра та імператорського палацу. Підлітати до стадіонів та інших майданчиків Олімпійських ігор 2020 року дронам також заборонено.

До речі, у січні цього року в Україні Державна авіаційна служба опублікувала карту територій, де заборонені польоти безпілотників.

Варто зауважити, що кожному, эксплуатирующему дрон в Японії, ліцензія не потрібна. Однак кожен зобов’язаний дотримуватися законодавчо затверджені правила, зокрема, такі: не перевищувати висоту 150 м; не залітати на територію аеропортів; уникати людних місць; літати тільки вдень; завжди тримати безпілотник в полі зору.

Той, хто нехтує цими приписами, може бути оштрафований на суму до 500 000 єн.

За матеріалами BBC

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