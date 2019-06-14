Відчуйте дух часу з кіношедеврами кінця XX століття!

Фільми 80–х і 90–х років минулого століття точно відображають атмосферу суперечливою перехідної епохи міленіуму. Голлівуд в цей період пропонував продукцію найрізноманітніших жанрів — від тріумфальних комедій і атмосферних мелодрам до молодіжних стрічок і фільмів жахів. Багато з них випередили свій час, заклавши стандарти сучасного кінематографа.

«Дурман кохання» (романтична комедія)

Покинутий коханою, добродушний астроном Тому спрямовується за нею в Нью–Йорк. Він поселяється в будинку навпроти і таємно спостерігає за улюбленою Ліндою, будує відносини з французом Антоном. В спостережному пункті з’являється кинута Антоном Меггі, і події приймають несподіваний оборот. Якщо ви любите фільми 90 дивитися онлайн https://kinox.by/film/1990 ви не пропустіть цю дотепну, яскраву і ексцентричну кінокомедію.

«Вічно молодий» (зворушлива мелодрама з елементами фентезі)

«Любов живе вічно!» — тим, хто вірить в цю істину, варто подивитися фільм про кохання і ніжності, які пронесли крізь десятиліття, про мужність і відвагу, про безвихідь і взаємодопомоги. У 1939 році впадає в кому кохана дівчина мужнього пілота Деніела. Не встигнувши зробити їй пропозицію, він погоджується взяти участь в незвичайному експерименті і «заморожується» на рік. Але в свідомість Деніел приходить тільки в 1992–м…

«Кльовий хлопець» (комедія з елементами пародії)

Надзвичайно креативна душевна комедія з Едді Мерфі та Стівом Мартіном в головних ролях. Режисер–пройдисвіт Боуфингер мріє про славу, але ніяк не може реалізувати свої геніальні задуми. У свій фільм він хоче отримати суперзірку Кіта Ремзі. Так як актор не бажає зніматися у невдахи, Боуфингер використовує приховану камеру, підлаштовуючи Киту сценарні ситуації.

«Танцюючий з вовками» (історична драма)

Емоційна картина занурює нас в тривожну атмосферу північноамериканської Громадянської війни. Відновлюється після поранення герой–офіцер відправляється до нового місця служби в тихий прикордонний форт. Життя зіштовхує його з кочують індіанським племенем, змушує знаходити спільну мову з корінними мешканцями Америки і в результаті відмовитися від ментальних стереотипів.

«Кладовище домашніх тварин» (фільм жахів)

Плануючи дивитися фільми 80 років безкоштовно, зверніть увагу на фільм «Кладовище домашніх тварин» (не переплутайте його з рімейком 2019 року!). Картина знята за романом Стівена Кінга і повністю відповідає очікуванням шанувальників horror movie: захоплюючий сюжет, зловісна атмосфера, непідробний жах і страшний кінець.