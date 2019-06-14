У Дніпрі хворого з гангреною покинули помирати в коридорі лікарні

У Дніпрі в відділенні терапії 9-ї міської лікарні вже кілька днів в коридорі біля туалету лежить чоловік з гангреною.

Медперсонал знає про діагноз, але ніяких дій, окрім перев’язок, не робить

“Коли я зайшла до відділення, то почула нестерпний смердючий запах. Від санітарів я дізналася – це через те, що в коридорі на кушетці лежить людина з гангреною. Вони також розповіли мені, що чоловік перебуває в цьому відділенні, тому що більше його ніде не хочуть приймати, у нього немає грошей – і ніхто не хоче займатися його лікуванням “, – розповіла дівчина, яка відвідувала свою родичку.

Вона додала, що в таких умовах чоловік знаходиться вже тиждень, йому потрібна операція – ампутація ноги, але ніхто не робить ніяких дій.

“При цьому персонал знає про діагноз, про необхідність операції. Його кінцівка опущена в якусь ємність, замотана в пакети. Повз нього багато разів в день проходять лікарі, але нічого не змінюється. Іноді роблять якісь перев’язки і все”, – поділилася дівчина.

Пацієнти відділення відзначають, що ночами чути стогони чоловіка. Крім того, вони кажуть, що перев’язки нерідко супроводжуються криком з боку персоналу. Також за словами очевидців, 11 червня лікарню “замінували” – всіх евакуювали, але чоловік нібито залишився на своєму місці.