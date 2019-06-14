Ми не чекали! Кейт Міддлтон вийшла у світ в відвертій сукні (фото)

Коли в минулому році Меган Маркл з’явилася на параді Trooping The Colour в честь дня народження Єлизавети II в платті з відкритими плечима, в Мережі почалися обговорення, мовляв, знову порушила правила королівського етикету. А вчора несподівано для всіх за прикладом Меган пішла Кейт Міддлтон. Герцогиня Кембриджська з’явилася на першому благодійному гала-концерті в рамках тижня Addiction Awareness Week в Лондоні.

Для виходу Кейт обрала білу сукню Barbara Casasola з відкритими плечима і човники Jimmy Choo.

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Допис, поширений Kate Middleton👑 (@catherine_mountbatten_windsor) 12 Чер 2019 р. о 2:04 PDT

: glianec.com

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