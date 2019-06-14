Звинувачення в декларуванні недостовірної інформації Трухановим направлено до суду

Геннадій Труханов

У Приморський районний суд Одеси спрямований обвинувальний акт щодо Одеського міського голови Геннадія Труханова, обвинуваченого в декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

За даними слідства, мер Одеси не вніс у декларацію

відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою

чиновник протягом 2015-2016 років був пов’язаний спільним побутом, мав взаємні права

і обов’язки.

З цією особою підозрюваний знаходився в офіційному шлюбі з

1985 по 1997 роки, має двох спільних дітей, один з яких народився в 2000 році,

тобто після офіційного розірвання шлюбу.

За інформацією НАБУ, Труханів не задекларував квартиру, два

паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобіля, частки в ряді

суб’єктів господарювання, відсотки по вкладах в банках. Всього в декларацію 2015

року посадовець не вніс стан на загальну суму 32,48 млн грн, в декларацію 2016

року — на 18,81 млн грн. Розмір незадекларованого стану визначений на

підставі експертиз, проведених в рамках досудового розслідування.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ почали в

листопаді 2017 року. 11 березня 2019 меру Одеси повідомили про підозру. Під час

досудового розслідування детективи НАБУ також встановили факти незаконного

збагачення Одеського міського голови на суму понад 3 млн фунтів стерлінгів.

Справу за цим епізодом закрито згідно з рішенням Конституційного суду.

Чиновнику відкрили матеріали слідства для ознайомлення 3 травня

2019 року.

Труханів обвинувачується у вчиненні злочину,

передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України (декларування

недостовірної інформації).

Раніше SKELET-info повідомляв, що Національне антикорупційне бюро України закрило справу про незаконне збагачення Труханова, якого з низкою інших посадових осіб звинувачують у заволодінні коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах за попередньою змовою.