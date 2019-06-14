Середземноморська дієта: нові дані про винятковий вплив на здоров’я

Сьогодні серцево-судинні захворювання — головна причина смертей у всьому світі. Тому вчені з різних країн всіма силами шукають способи профілактики хвороб подібного роду.

Одним з найбільш дієвих у цьому відношенні способів є середземноморська дієта. Для неї характерно високий вміст свіжих плодів, овочів, картоплі, бобів, горіхів і насіння. Сюди ж можна віднести хліб, макаронні вироби, оливкове масло і молочні продукти. Також цей раціон включає в себе помірне споживання червоного вина і рибу (від малих до середніх кількостей). А ось м’ясо і яйця при середземноморській дієті потрібно вживати обмежено.

Дослідники з Ізраїлю детально вивчали протягом 18 місяців показники здоров’я 278 жителів своєї країни. Під час експерименту вчені стежили за масою учасників, складом крові, а також аналізували стан їх здоров’я за допомогою МРТ (магнітно-резонансна томографія).

Експрес-інформація по країні

Ізраїль – держава в Південно-Західній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Єрусалим

Найбільші міста: Єрусалим, Тель-Авів, Хайфа

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 20 770 км2 (147-я в світі)

Населення – 8,41 млн чол. (97-я в світі)

Офіційні мови – іврит, арабська

Релігія – іудаїзм

ІЛР – 0,888 (7-я в світі)

ВВП – $305,67 млрд (37-я в світі)

Валюта – новий шекель

Межує з: Ліваном, Сирією, Йорданією, Єгиптом, сектором Газа

На думку вчених, страви середземноморської кухні не сприяють різкому позбавленню від зайвих кілограмів, проте дозволяють знизити кількість жиру в таких органах, як печінка, серце і підшлункова залоза. Люди, які не обмежували себе у виборі продуктів, набагато частіше стикалися з діабетом та високим тиском, ніж ті, хто вибрав для себе середземноморську дієту.

«Ми показали, що позбавлення від запасів жиру в печінці впливає на здоров’я в довгостроковому плані помітно сильніше, ніж просте схуднення. До того ж ми отримали чергове підтвердження того, що поява жиру в печінці не просто супроводжує ожиріння, а може бути причиною його розвитку», — каже Іріс Шай з Університету Бен-Гуріона.

«Навколо Світу. Україна» писав про найбільш корисних національних кухнях світу.

За матеріалами Naked-science

Читайте також:

П’ять країн, жителі яких відкрили секрет безсмертя

Майже всі випадки передчасної смерті в Україні можна запобігти – ВООЗ

Від чого найчастіше помирають люди