Чи належить голос на запису Фріду Кало?

Трансляція аудіо-раритету відбулася з ініціативи агентства Fonoteca Nacional, архівуючою старі радіопостановки, музичні та літературні твори. Жіночий голос на запису читав фрагменти «Портрета Дієго»: тексту 1949 року, який Фріда Кало присвятила своєму чоловікові – відомому художникові-монументалісту Дієго Рівері.

«Він великий хлопчик, величезний, з привітним обличчям і сумним поглядом, – розповідає спокійний, чистий голос, – у нього темне, дуже розумні і великі очі». Перераховуються також інші фізичні і інтелектуальні особливості Дієго Рівери.

Уряд Мексики обережно поставився до утвердження архіваріусів з приводу приналежності голоси Фріду. Адже її культовий образ і картини сьогодні більш ніж популярні, проте звук і інтонації її голосу довгі роки залишалися загадкою.

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Мексика (Мексиканські Сполучені Штати) – держава в Північній Америці.

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Офіційна мова –іспанська

Релігія – католицизм

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ВВП – $1,294 трлн (15-я в світі)

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І хоча багато факторів вказують на правоту фахівців з Fonoteca Nacional, в уряді вважають інформацію не до кінця підтвердженою.

Експерти опитують свідків

У свою чергу фахівці проаналізували звукові хвилі запису і встановили, що голос не належить професійного диктора. За словами Павла Ґранадоса, директора Fonoteca Nacional, це особливо помітно, коли жінка зітхає і дуже щиро жартує.

За словами архіваріусів, запис скоріше епізодом пілотної радіопрограми «Ель Бачиллер», що виходила в 1950-х роках.

В агентстві вважають, що віднайдений раритет проллє нове світло на життя і особистість великого художника.

Для точної ідентифікації жіночого голосу було вирішено провести розслідування. Експерти активно опитують тих нечисленних осіб, які особисто знали Фріду Кало.

В ході розслідування Гуадалупе Рівера Марін, дочка Дієго Рівери, визнала на запису голос Фріди. Однак також знав художницю Естебан Волков, онук Льва Троцького (друга сім’ї Кало і Рівери) висловив сумнів з приводу приналежності голоси Фріду.

За матеріалами NBC News

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