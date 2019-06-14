Під Києвом у ДТП потрапила вантажівка з коровами

Сьогодні о 07:10 до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в м. Васильків, поворот на вул.Донбасівська.
На місце виклику було направлено відділення 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків.
По прибуттю на місце виклику було встановлено, що під час руху водій вантажного автомобіля, який перевозив рогату худобу, не впорався з керуванням автомобілем та здійснив зіткнення з опорою електромережі.
Внаслідок ДТП водій та пасажир загинули на місці.
Рятувальники, які оперативно прибули на місце пригоди, деблокували водія та пасажира із пошкодженого автомобіля.
На місці події працювало 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
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