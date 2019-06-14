Правоохоронці затримали “високопосадовця” з “ДНР” – Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що правоохоронці зі Служби безпеки і Генеральної прокуратури затримали голову “центральної виборчої комісії ДНР” Романа Лягіна.

Про це він написав у своєму профілі в фейсбук.

“ГПУ та СБУ затримали керівника «центральної виборчої комісії днр», який в травні 2014 року організовував та проводив так званий референдум ДНР”, – повідомив Луценко

Генпрокурор зазначив, що громадянину Лягіну інкримінується державна зрада.

Зазначимо, під час «Русскої весни» Лягін став активним учасником створення так званої Донецької Народної Республіки, був головою “ЦВК”на референдумі 11 травня 2014 про самовизначення ДНР, з 26 вересня 2014 роки знову очолив “ЦВК ДНР”. З 16 травня по 26 вересня був міністром праці і соціальної політики “ДНР”.

У квітні 2016 через протиріч з іншими членами уряду “ДНР” був відправлений у відставку, 12 квітня затриманий силовиками “ДНР”, пізніше звільнений і виїхав до Росії.

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