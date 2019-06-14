“Годен!”: Саакашвили в военкомате стал на воинский учёт

Гарячий грузинский экс-президент Михеил Саакашвили прошёл медкомиссию в Святошинском военкомате и стал на воинский учёт. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбук. По словам политика, он готов с оружием в руках защищать Украину.

“Прошел медицинскую комиссию и встал на воинский учет в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, годен к военной службе, поэтому готов с оружием в руках защищать Украину”, – такие слова опубликовал Саакашвили в социальной сети.

Также он был приятно впечатлён персоналом военкомата, правда отметил, что им следует увеличить финансирование и поднять заработную плату.

Напомним, что 22 мая бывший грузинский политик попросил президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство, которого его лишил Пётр Порошенко. А 28 мая на сайте Администрации президента был опубликован указ о возвращении гражданства Украины для Саакашвили.

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