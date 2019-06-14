Дельфіни заводять друзів за загальним інтересам

Коли ми заводимо друзів, то часто вибираємо компаньйонів, які мають схожі з нами риси або люблять брати участь в тих заходах. Виявляється, дельфіни діють майже так само, як люди, коли встановлюють дружні зв’язки. Згідно з дослідженням, опублікованим в «Записках Королівського товариства B», китоподібні формують міцні соціальні зв’язки з тими, хто має схожі інтереси.

У певному сенсі це не дивує, адже ми знаємо, що дельфіни живуть в групах, що характеризуються складними соціальними взаємодіями. Тим не менш, результати дослідження є ще одним яскравим прикладом цікавого поведінки та інтелекту, якими володіють ці істоти.

Дельфіни з Шарк-Бей

В ході дослідження міжнародна група вчених з Університету Західної Австралії, Університету Брістоля (велика Британія) і Університету Цюріха (Швейцарія) досліджувала унікальну групу дельфінів-афалін або бутылконосых дельфінів.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Фото: Simon Allen/ NewsweekЭта невелика популяція проживає в районі всесвітньої спадщини в затоці Шарк-Бей на заході Австралії. Ця група китоподібних особливо цікава незвичайною поведінкою, коли дельфіни використовують морські губки в якості інструменту для пошуку їжі. Така поведінка не спостерігалося більше ніде в світі.

Попередні дослідження показали, що самки з цієї групи, які шукають їжу з допомогою морських губок, люблять проводити час з іншими дельфинихами, які роблять те ж саме. Аналогічну поведінку у самців досі не було досліджено, що залишало прогалину в наших знаннях.

Як проходило дослідження

Щоб заповнити цей пробіл, дослідники зібрали дані про 124 дельфінів-самцях з затоки Шарк за 9-річний період між 2007 і 2015 роками. Серед цих дельфінів одні брали участь в пошуку їжі з допомогою губок, а інші — ні.

Проаналізувавши дані, команда прийшла до висновку, що ті самці, які використовували губки для пошуку їжі, значно частіше спілкувалися з іншими «губочниками», незалежно від того, наскільки вони були пов’язані зі своїми супутниками.

«Пошук видобутку з губкою — трудомістка і в значній мірі одиночна діяльність, тому довгий час вважалося, що вона несумісна з потребами самців дельфінів в затоці Шарк, — говорить Саймон Аллен, співавтор Дослідження з Брістоля. — Проте наше нове дослідження припускає, що, подібно дельфінам-самкам і людям, дельфіни-самці формують соціальні зв’язки на основі спільних інтересів».

Дослідники також заявили, що міцні зв’язки між дельфінами-самцями можуть тривати десятиліттями і мають вирішальне значення для успіху їх спарювання.

За матеріалами Newsweek

Читайте також:

Восьминоги спробували екстазі і повели себе зовсім як люди

Горили теж ховають своїх мертвих: вчені

Напористі мами бонобо допомагають синам знайти партнерку: вчені