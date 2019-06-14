Інвестбанкір Фіали опинився серед спонсорів партії Вакарчука

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук назвав трьох перших

донорів, які зробили внески на фінансування передвиборної кампанії партії.

Як повідомляє прес-служба політичної сили, в числі перших партію підтримали:

– інвестиційний банкір, спеціаліст Dragon Capital (голова – Томаш Фіала) з продажу боргових цінних паперів Сергій

Фурса;

– регіональний президент Jacobs Douwe Egberts в країнах

Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки Тарас Лукачук;

– екс-президент «Київстару» Петро Чернишов.

При цьому в прес-службі зазначили, що перший внесок партія

отримала від самого Вакарчука.

«Відповідно до політики фандрейзингу, «Голос» приймає

фінансову або іншу підтримку тільки за умови, що донори не будуть впливати на

незалежність партії, не поставлять під сумнів її репутацію і не будуть

суперечити нашим цінностям», — сказано в повідомленні.

Сам Фурса повідомив на своїй сторінці в Facebook, що

пожертвував «не більше 1,5 млн», Чернишов повідомив, що дав «Голосу» 500

тисяч грн.

Зазначимо, раніше Вакарчук заявляв, що його партія не візьме

«ні копійки» від олігархів.

Якщо країна не фінансує свою армію, то вона змушена годувати чужуюЕсли люди не фінансують політичні партії,…

Posted by Sergey Fursa on Thursday, June 13, 2019

Півмільйона за Голос.Вчора я перевів півмільйона гривень на подерджку партії Голос Слави ВакарчукаЯ завжди старався…

Posted by Peter Chernyshov on Thursday, June 13, 2019

Раніше SKELET-info повідомляв, що АМКУ надав дозвіл інвесткомпанії Dragon Capital купити офіс «Фортуна-банку» в Києві,

До цього АМКУ дозволив Dragon Capital придбати ТОВ

«Аскор Компанії», що управляє торговим центром Sky Park у Вінниці. А що входить

в Dragon Capital, компанія New Ukraine Holding придбала PE

столичні бізнес-центри «Євразія» та «Прайм» у «БТА Банку».

Також Dragon Capital придбала телерадіоканал ТРК Радіо-Ера у

народного депутата Олександра Деркача.

ДОСЬЄ: Томаш Фіала: дракон-стерв’ятник Сороса над тілом України. ЧАСТИНА

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