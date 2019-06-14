Півторарічна дитина випала з вікна у Тернополі

З вікна другого поверху приватного будинку у Тернополі випав півторарічний малюк, дитина у важкому стані. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП у Тернопільській області.

“13 червня близько обідньої пори до поліцейських надійшло повідомлення про нещастя, що сталося на території одного приватного домоволодіння у Тернополі. З вікна другого поверху випала дитина”, – повідомили у поліції.

Поліцейські, виїхавши на місце події, встановили, що хлопчик забрався на підвіконня і, обпершись на москітну сітку, випав з вікна. У цей час в будинку були мати і старша дитина.

Зі слів жінки, діти гралися у своїй кімнаті, а вона на декілька хвилин вийшла до спальні. Через якийсь час почула плач дитини на подвір’ї. Коли вибігла, малюка на руках тримав один з майстрів, що проводив ремонтні роботи в їх господарстві.

Хлопчика негайно було госпіталізовано і під час обстеження діагностовано розрив внутрішнього органу. Дитину прооперували. Зі слів медиків, стан маленького пацієнта стабільно важкий.