У Києві рятувальники дістали з озера тіло чоловіка

У Києві рятувальники дістали тіло чоловіка з озера “Урочище Довгий Лан” на вулиці Закревського. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в столиці.

“Прибувши до місця виклику рятувальники приступили до пошукових робіт. На відстані 40 м від берега на глибині шести метрів виявлено тіло потопельника. За допомогою водолазно-рятувального спорядження і човна тіло було доставлено до берега і передано співробітникам правоохоронних органів”, – йдеться у повідомленні.

Причину та обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронні органи.

Рятувальники просять відпочиваючих дотримуватися елементарних заходів безпеки, відпочиваючи у води. Не розпивати спиртні напої і не купатися в нетверезому стані. Не залишати малолітніх дітей без нагляду поблизу водойм, не плавати наодинці, купатися тільки в пристосованих для цього місцях.