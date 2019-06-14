У червні Нафтогаз знизить ціну на газ на 436 гривень

НАК «Нафтогаз України» розрахувала нову ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів. Від червня вона знизиться на 7,3%.

Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

«Таким чином, в червні ціна газу, за якою Нафтогаз продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшиться на 7,3%, або на 436,11 грн, порівняно з травнем», — йдеться у повідомленні.

У «Нафтогазі» також зазначили, що кінцева ціна в регіонах залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну.

«Навесні цього року аналітична служба Нафтогазу надала висновки, що очікується зменшення цін на газ на європейському ринку – звідки ми імпортуємо газ та де маємо найбільших партнерів. Тоді ж ми запропонували уряду змінити підхід до формування цін на газ в Україні, перейти на ринкове ціноутворення. Було б просто несправедливо залишати регульовану ціну на тому ж рівні, коли ринкова ціна падає», — зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

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