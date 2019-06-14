Садовий запропонував Вакарчуку зустрітися для узгодження спільних кандидатів на округах для виборів у Раду

Лідер партії “Самопоміч” Андрій Садовий заявив, що домовився в найближчі дні зустрітися з лідером партії “Голос” Святославом Вакарчуком, щоб узгодити спільних кандидатів на округах на виборах у Верховну Раду.

“Вчора в черговий раз запропонував Вакарчуку узгодити спільних кандидатів на округах. Ми готові до компромісів. Конкурувати нам між собою, коли в опонентів місцеві феодали як Дубневич на Львівщині, чи то Деркач на Сумщині – немає сенсу!”, – заявив Садовий.

За його словами, вони домовилися з Вакарчуком зустрітися в найближчі дні і поговорити.

Вчора вчергове запропонував Вакарчуку узгодити спільних кандидатів на округах. Ми готові до компромісів. Конкурувати нам між собою, коли в опонентах місцеві феодали як Дубневич на Львівщині, чи Деркач на Сумщині — нема сенсу! Домовились зустрітись в найближчі дні і поговорити.

— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) 14 червня 2019 р.