Кетрін Зета-Джонс похвалилася стрункою фігурою не дивлячись на старість

Кетрін Зета-Джонс давно не радує шанувальників новими робочими проектами, зате на її сторінці в Instagram регулярно з’являються фото. Багато з них демонструють стрункість і справді нев’янучу красу знаменитої голлівудської зірки.

Пару днів тому вона показала яскравий літній образ. Кетрін позує в білій довгій сукні з квітковим принтом ніжних відтінків. Доповнили його розкішна зачіска і макіяж в нюдовых тонах. «Скоро літні дні – це просто привід, щоб носити мій @casazetajones плаття скрізь», – написала Кетрін.

До речі, Casa Zeta-Jones – це бренд речей для дому, створений актрисою. А кілька годин тому на її сторінці з’явився новий образ.

Кетрін демонструє стильний вечірній цибуля: вона приміряла маленьке чорне плаття, прикрашене зверху мереживом. На ногах у неї красуються туфлі на невисокому каблуці, волосся покладені в романтичну укладання-хвилю, а на обличчі – непомітний макіяж. Такий наряд зробив її і без того струнку фігуру просто мініатюрної, а образ – свіжим і молодим. На цьому фото вона також рекламує товари для будинку своєї марки. Але шанувальники акцентували увагу більше на зовнішності зірки.