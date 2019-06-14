$20 000 кожному. Філарет заявив, що єпископів при голосуванні за голову ПЦУ могли підкупити

Колишній глава УПЦ КП Філарет розповів, як вибирали предстоятеля Православної церкви України — він чув про підкуп у цьому процесі.

За словами патріарха Філарета, екс-президент України Петро Порошенко хотів, щоб предстоятелем Української церкви був не Епіфаній, а митрополит Вінницький Симеон (один з архієреїв УПЦ МП, який перейшов в ПЦУ — Прим. Ред.). Однак, Філарет наполягав на кандидатурі Єпіфанія, яку тоді просував.

«І ось ви зверніть увагу на те, що коли архієреї голосували у другому турі фактично за двох кандидатів, то за Єпіфанія проголосували 36 єпископів, а за Симеона — 28. Так хто ці 28? 2 — московських, 13 — з УАПЦ, а 13 архієреїв — з Київського патріархату. Чому ці архієреї голосували за кандидата з Московського патріархату? Тому що Порошенко провів роботу», — переконаний патріарх.

Патріарх Філарет каже, що чув про те, що деяким єпископам платили за голосування за Симеона по $20 тис. «Я чув про те, що комусь із архієреїв платили по 20 тисяч доларів. Але правда це чи ні — я стверджувати не можу», — каже патріарх.

Також Філарет запевнив, що не знає, платилися Константинопольського патріархату якісь гроші за томос.

Що стосується наявності впливу олігархів на Православну церкву України, у Філарета в цьому сумнівів немає. «Впливають. І не тільки олігархи. Але я не хочу про це говорити, тому що це тільки буде сварити нас (з предстоятелем ПЦУ Єпіфаній — Прим. Ред.). А нам треба все-таки думати про єдність. Нам треба будувати в Україні єдину помісну церкву. А якщо ми один одного поливати брудом, то не зможемо зійтися», — вважає Філарет.