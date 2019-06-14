У ПЦУ попередили Філарета, що готові відлучити його від церкви в разі проведення собору КП

Православна церква України застерегла патріарха Філарета від проведення собору Київського патріархату.

“У зв’язку з поширенням ряду заяв, в яких тенденційно, спотворено або навіть повністю помилково представлена інформація щодо автокефалії Помісної УПЦ, Томосу про автокефалію, а також повідомляється про наміри “скликати Помісний Собор УПЦ Київського Патріархату”, прес-служба Київської Митрополії УПЦ (ПЦУ) з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Єпіфанія повідомляє наступне.

1. Помісна Українська Православна Церква має повноцінний статус автокефалії, тобто повної адміністративної незалежності. Вона не є “митрополією Константинопольського Патріархату” і не підпорядковується йому, зберігаючи з Вселенським Патріархатом ту ж молитовну та канонічну єдність, що й інші Помісні Церкви.

2. Умови, на яких буде надаватися Томос (зокрема на отримання Святого Світу, від юрисдикції в діаспорі і права апеляції) були відомі проекту Статуту ПЦУ, запропонованого Синод Вселенського Патріархату, ще до Помісного Собору УПЦ КП (15.12.2018 р.), об’єднавчого Собору (15.12.2018 р.) і власне надання Томосу (6.01.2019 р.). Сам текст Томоса став відомий більше 5 місяців тому. Він принципово не відрізняється від ряду подібних Томосів, наданих у минулому автокефальним Помісним Церквам. Тому проголошення тільки зараз негативних оцінок, цілком співзвучні з пропагандою проти Томосу з боку Московського Патріархату, викликає подив і глибоке неприйняття в Церкві та суспільстві.

3. Згідно з рішенням Помісного Собору УПЦ Київського Патріархату 15.12.2018 р., який відбувся в Малій Софії перед Об’єднавчим Собором, Українська Православна Церква Київського Патріархату як окреме релігійне об’єднання припинила свою діяльність шляхом об’єднання і приєднання до утвореної єдиної помісної Православної Церкви України. Тим же рішенням Помісного Собору УПЦ КП припинено діяльність статутних органів об’єднання і силу Статуту УПЦ КП”, – йдеться в повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що помісний Собор УПЦ КП був скликаний Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом разом зі Священним Синодом, делегатів Помісного Собору були ті ж особи, які відразу після його завершення взяли участь делегати в Об’єднавчому Соборі. Перед проведенням засідання Помісного Собору проект рішення був оголошений і схвалений членами Архієрейського Собору УПЦ КП. Підписи під Постановою Помісного Собору Святійшого Патріарха Філарета та постійних членів Священного Синоду УПЦ КП, обраних представників кліру і мирян, які згідно зі Статутом члени Президії Собору, свідчать про дотримання визначених Статутом процедур. Все це підтверджується відеозаписом події.

“Персональна відмова когось із учасників через кілька місяців після події визнавати рішення Собору, оголошення їх “ситуативними”, тобто нібито зробленими з свідомим наміром ввести когось в оману – не можуть скасувати або зупинити дію цих рішень.

У зв’язку з тим, що рішенням Помісного Собору УПЦ Київського Патріархату 15.12.2018 р., Ккоторый відбувся в Малій Софії перед Об’єднавчим Собором, Українська Православна Церква Київського Патріархату як окреме релігійне об’єднання припинила свою діяльність шляхом об’єднання і приєднання до утвореної єдиної Помісної Православної Церкви України, проведення будь-яких заходів від імені УПЦ КП, зокрема під назвами її статутних органів (Священного Синоду, Архієрейського і Помісного Соборів) є незаконними.

Почесний Патріарх Філарет не має права одноособово скликати “Помісний Собор УПЦ КП” ні за Статутом Православної Церкви України, ні навіть за припиненому Статуту УПЦ КП.

Самовільне і нестатутне проведення зборів невизначеною групи неуповноважених осіб з присвоєнням цього зборам назви “Собору” означає церковне розділення і відокремлення організаторів та учасників таких зборів від Православної Церкви України з усіма канонічними і юридичними наслідками.

Тому всіх ієрархів, духовенство і віруючих, що бажають добра Церкви та України, закликаємо не брати ніякої участі в заходах і діях, які руйнують єдність Помісної Православної Церкви”, – підкреслюється в повідомленні прес-служби ПЦУ.