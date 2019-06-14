Росія побудувала залізничний шлях Кримського моста

Як зазначається, на перший шлях пішло п’ять тисяч тонн рейок і 38 тисяч залізобетонних шпал. «Торувався шлях з двох берегів Керченської протоки: бригади рухалися назустріч один одному і зустрілися під склепінням арки. На головному ділянці будівництва була проведена стиковка двох іменних ланок — «Тамань» і «Керч», — йдеться в повідомленні.

За словами голови ради директорів компанії-генпідрядника будівництва «Стройгазмонтаж» Аркадія Ротенберга, скоро відбудеться фінальна стикування ланок другого шляху, а потім їх облаштують всім необхідним для початку перевезень. При цьому будівництво другого шляху йде з невеликим випередженням.